Российский пропагандист и идеолог "денацификации" Украины приговорен к 10 годам тюрьмы

Благодаря доказательной базе Службы безопасности к тюремному заключению приговорен идеолог "денацификации" Украины - Армен Гаспарян. Он работает на канале русского пропагандиста Владимира Соловьева.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в 2018 году Гаспарян издал свою книгу, которая продвигает вымышленные нарративы по поводу несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину.

Гаспарян отметил необходимость начала "денацификации" с границ так называемых "ДНР" и "ЛНР" по всей территории Украины. Среди его идей – фильтрационные и концентрационные лагеря для украинцев, а также полное уничтожение украинцев как нации.

"Именно этот человек распространил термин "денацификация" в России и начал употреблять его в отношении Украины", - отметили в СБУ.

По материалам украинской спецслужбы он признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду);

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

"Гаспарян приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания", - подчеркнули в СБУ.

Заметим, что Гаспарян находится под санкциями Запада. В марте 2022 года ЕС внес его фамилию в четвертый пакет ограничительных мер против России из-за вторжения в Украину. В июле 2022 г. санкции против российского пропагандиста ввела Канада.

Ранее Служба безопасности задокументировала новые преступления прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, способствующей вооруженной агрессии РФ против Украины. Она долгое время работала телеведущей на телеканале NewsOne Виктора Медведчука.