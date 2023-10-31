Российской певице Чичериной сообщили о подозрении: ей грозит пожизненное лишение свободы

Служба безопасности собрала доказательную базу на российскую певицу Юлию Чичерину, поддержавшую вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, Чичерина накануне 2023 года опубликовала на собственном Ютуб-канале видеообращение, где призвала военные силы обороны сдаваться в плен.

Кроме того, в своем выступлении Чичерина угрожала украинским защитникам заключением в российские концлагеря в Сибири.

"Потом это видео было "подхвачено" пропагандистами центральных информресурсов Кремля, а также распространено на Телеграмм-каналах террористических организаций "Л/ДНР"", - подчеркнули в СБУ.

Также после теракта агрессора в Оленевке фигурантка приехала в временно оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого призвала местных жителей вступать в ряды захватчиков.

"Такую агитацию она сопровождала «лозунгами», в которых оправдывала временную оккупацию части Украины", - подчеркнули в СБУ.

Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Чичериной о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Также в СБУ напоминают, что в марте 2022 года фигурантка незаконно прибыла в временно оккупированный Энергодар и сняла флаг со здания местной мэрии.

Тогда по этому и другим фактам правоохранители квалифицировали ее преступные действия по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами).

Как сообщили в СБУ, злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы.

Отметим, российская певица Юлия Чичерина уже 8 лет гастролирует исключительно в зоне боевых действий в Украине. В России ее называют "бьющимся символом Донбасса", а в октябре 2022 года российский диктатор Владимир Путин присвоил ей звание заслуженной артистки РФ.

Помнят ли еще россияне ее творчество – неизвестно, поскольку последние 8 лет оно постоянно находится на оккупированных территориях и поддерживает боевиков незаконных вооруженных формирований и убийц из армии России.

Ранее Служба безопасности задокументировала новые преступления пропагандистки Дианы Панченко, которая способствует вооруженной агрессии РФ против Украины.

Диана Панченко долгое время работала телеведущей на телеканале NewsOne Виктора Медведчука.