СБУ сообщила о подозрении российскому актеру, призвавшему уничтожить Украину

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому актеру-пропагандисту Владимиру Машкову, призвавшему к уничтожению Украины, из-за присоединения ее к РФ. Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера, публично оправдывающего вооруженную агрессию России.

Об этом сообщает Служба безопасности.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников); ч. 1 и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

В настоящее время злоумышленник находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины. Расследование проводилось совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Правоохранители сообщают, что подозреваемый входит в ближайшее оцепление высшего военно-политического руководства России и после начала полномасштабного вторжения он неоднократно выступал в поддержку оккупантов во время массовых мероприятий с участием Путина.

Используя свою страницу Instagram, а также Telegram- и YouTube-каналы, актер публично призвал к присоединению Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей к составу России. Поддерживал проведение псевдореферендумов о присоединении этих областей к составу России, призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Кроме того, Машков незаконно приезжал в временно оккупированные Крым и восточные районы Украины для участия в пропагандистских мероприятиях в поддержку агрессивной войны против Украины.

Решается вопрос об объявлении его в международный розыск и избрании меры пресечения.