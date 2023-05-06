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СБУ сообщила о подозрении всем российским сенаторам: поддержали "присоединение" к РФ временно оккупированных регионов Украины
Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали масштабную доказательную базу на 170 сенаторов Совета Федерации федерального собрания РФ, способствовавших временной оккупации части восточных и южных регионов Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в феврале 2022 года чиновники поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".
Также они поддержали обращение президента России об использовании вооруженных сил РФ за пределами страны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Тем самым сенаторы способствовали реализации плана Москвы по ведению агрессивной войны против нашего государства", - подчеркнули в СБУ.
Кроме того, в октябре прошлого года чиновники ратифицировали "договоры о вхождении" в состав РФ временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российским сенаторам о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
В СБУ добавили, что злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее СБУ собрала доказательную базу на главу парламента Чеченской республики РФ Магомеда Даудова, который причастен к оккупации части территории Украины.