СБУ сообщила о подозрении всем российским сенаторам: поддержали "присоединение" к РФ временно оккупированных регионов Украины

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали масштабную доказательную базу на 170 сенаторов Совета Федерации федерального собрания РФ, способствовавших временной оккупации части восточных и южных регионов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в феврале 2022 года чиновники поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".

Также они поддержали обращение президента России об использовании вооруженных сил РФ за пределами страны.

"Тем самым сенаторы способствовали реализации плана Москвы по ведению агрессивной войны против нашего государства", - подчеркнули в СБУ.

Кроме того, в октябре прошлого года чиновники ратифицировали "договоры о вхождении" в состав РФ временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российским сенаторам о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

В СБУ добавили, что злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее СБУ собрала доказательную базу на главу парламента Чеченской республики РФ Магомеда Даудова, который причастен к оккупации части территории Украины.