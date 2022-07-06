В Венгрии объяснили, почему не поставляют Украине оружие

Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров на Закарпатье.

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Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN.

"150 тысяч венгров живут в западной части Украины. Очевидно, что в случае отправки нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов", - сказал он.

Он заявил, что отказ участвовать в поставках сделал венгерско-украинскую часть границы самой безопасной, "поэтому Международный Красный крест осуществляет свою логистику из Венгрии".

Сийярто призвал относиться к решению по-соседски, и заявил, что для Венгрии главная цель - не вовлекаться в войну.

Он напомнил, что Венгрия столкнулась с самой большой в истории страны гуманитарной нагрузкой.

"Мы приняли 630 тысяч беженцев из Украины. Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одной вещи: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение: не участвовать в доставке вооружения. Для нас главная цель — не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом", — сказал глава МИД Венгрии.

Отметим, Венгрия не собирается работать над обеспечением энергонезависимости от России. Евросоюз частично согласовал эмбарго на российскую нефть, однако Будапешт отказался вводить любой запрет на импорт нефти из РФ.

Кроме того, в Венгрии считают, что ЕС следует прекратить расширять санкции против страны-агрессора России из-за войны, а вместо этого работать над переговорами о перемирии.