Орбан опасается, что линия фронта приблизится к Венгрии

Венгрия ускорит свою программу развития обороны на фоне ужесточения боевых действий в Украине. Об этом 1 июля заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает Reuters.

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"Военные реалии" в Украине такие, что страна каждый день теряет много своих военных, а фронт, кажется, все еще находится далеко от Венгрии, но ситуация может измениться", — сказал глава венгерского правительства.

Он отметил, что Венгрия радикально увеличит свои оборонные возможности и ускорит программу развития обороны.

В то же время он подчеркнул, что Венгрия, как союзник НАТО, намерена оставаться в стороне от войны.

Более того, страна не собирается работать над обеспечением энергонезависимости от России. Евросоюз частично согласовал эмбарго на российскую нефть, однако Будапешт отказался вводить любой запрет на импорт нефти из РФ.

Кроме того, в Венгрии считают, что ЕС следует прекратить расширять санкции против страны-агрессора России из-за войны, а вместо этого работать над переговорами о перемирии.

В целом считается, что у Орбана тесная связь с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, поэтому венгерская сторона сохраняет пассивную позицию в вопросах российско-украинской войны. По этой причине Польша, Словакия и Чехия отказались участвовать во встрече "Вышеградской четверки" в Будапеште.