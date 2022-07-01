Орбан побоюється, що лінія фронту наблизиться до Угорщини

Угорщина прискорить свою програму розвитку оборони на тлі посилення бойових дій в Україні. Про це 1 липня заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє Reuters.

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"Військові реалії" в Україні такі, що країна щодня втрачає багато своїх військових, а фронт, здається, все ще далеко від Угорщини, але ситуація може змінитися", - сказав глава угорського уряду.

Він зазначив, що Угорщина радикально збільшить свої оборонні можливості та прискорить програму розвитку оборони.

Водночас він наголосив, що Угорщина, як союзник НАТО, має намір залишатися осторонь війни.

Більше того, країна не має наміру працювати над забезпеченням енергонезалежності від Росії. Євросоюз частково погодив ембарго на російську нафту, проте Будапешт відмовився запроваджувати будь-яку заборону на імпорт нафти з РФ.

Крім того, в Угорщині вважають, що ЄС слід припинити розширювати санкції проти країни-агресора Росії через війну, а натомість працювати над переговорами про перемир'я.

Загалом вважається, що Орбан має тісний зв'язок із президентом РФ Володимиром Путіним, тому угорська сторона зберігає пасивну позицію в питаннях російсько-української війни. З цієї причини Польща, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у зустрічі "Вишеградської четвірки" у Будапешті.