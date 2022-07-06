В Угорщині пояснили, чому не постачають Україні зброю

Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців на Закарпатті.

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Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю CNN.

"150 тисяч угорців живуть у західній частині України. Очевидно, що у разі відправки нами зброї ці поставки будуть метою росіян для обстрілу", - сказав він.

Він заявив, що відмова брати участь у постачанні зробив угорсько-українську частину кордону найбезпечнішою, "тому Міжнародний Червоний хрест здійснює свою логістику з Угорщини".

Сійярто закликав ставитись до рішення по-сусідськи, і заявив, що для Угорщини головна мета - не бути втягнутою у війну.

Він нагадав, що Угорщина зіткнулася з найбільшим в історії країни гуманітарним навантаженням.

"Ми прийняли 630 тисяч біженців з України. Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, та освіта для дітей. Ми не очікуємо, що хтось скаже спасибі угорцям. Але чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано лише тому, що ми ухвалили одне рішення: не брати участь у доставці озброєння. Для нас головна мета — не бути залученими до цієї війни", — сказав глава МЗС Угорщини.

Зазначимо, Угорщина не має наміру працювати над забезпеченням енергонезалежності від Росії. Євросоюз частково погодив ембарго на російську нафту, проте Будапешт відмовився запроваджувати будь-яку заборону на імпорт нафти з РФ.

Крім того, в Угорщині вважають, що ЄС слід припинити розширювати санкції проти країни-агресора Росії через війну, а натомість працювати над переговорами про перемир'я.