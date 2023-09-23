Великобритания и Россия полтора года вели секретные переговоры, - СМИ

В последние 18 месяцев британские дипломаты проводили переговоры с представителями российской стороны относительно глобальной безопасности на фоне войны в Украине.

Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что чиновники Лондона и Москвы регулярно находились в диалоге последние полтора года. Их встречи проходили в разных локациях, в том числе в Вене и Нью-Йорке.

В ходе переговоров обсуждались вопросы безопасности Великобритании и всего международного сообщества на фоне российского вторжения в Украину. Также поднимались темы дефицита зерна и ядерной безопасности.

Издание отмечает, что Соединенное Королевство не ведет активные мирные переговоры, направленные на дипломатическое разрешение конфликта. Это подтвердил британский дипломат, принимавший участие в некоторых из этих разговоров.

В комментарии журналистам он отметил, что единственный вопрос, который никогда не затрагивал Лондон, это мирные переговоры Москвы и Киева.

"Мы поддерживали контакт и считаем важным поддерживать открытый диалог во время войны в Украине. Мы не заключаем мирных соглашений от имени кого-либо, но важно поддерживать этот канал связи открытым", - отметил британский дипломат.

Представитель МИД Британии также подтвердил, что встречи с российскими чиновниками проходили, но о них договаривались только тогда, когда это считалось крайне необходимым.

При этом, по его словам, все предположения о том, что это было сделано для договоренностей по завершению войны, не соответствуют действительности.

"Позицию в любых переговорах должны определять Украина и украинское правительство, равно как Украина должна определить свое свободное и демократическое будущее", - заявил британский чиновник.

В комментарии журналистам один из бывших разведчиков сказал, что дипломатические переговоры во время войны крайне нужны, особенно когда вопрос касается ядерной безопасности и снабжения продовольствием.

"Все войны заканчиваются переговорами, не правда ли?" – добавил он.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления на всеобщих дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что вместе с союзниками и партнерами, США продолжат поддерживать Украину и не позволят России раздробить ее. Он считает неприемлемым возможность пойти на уступки России, касающиеся оккупированных территорий для быстрого завершения войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о длительной войне, однако именно к ней сейчас готовится. Глава государства считает, что сейчас "плохой момент" для дипломатии.

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