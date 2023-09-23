Велика Британія та Росія півтора роки вели секретні переговори, - ЗМІ

Протягом останніх 18 місяців британські дипломати проводили перемовини з представниками російської сторони щодо глобальної безпеки на тлі війни в України

Про це пише Sky News.

Зазначається, що чиновники Лондона та Москви регулярно перебували в діалозі протягом останніх півтора року. Їхні зустрічі проходили в різних локаціях, у тому числі у Відні та Нью-Йорку.

Під час переговорів обговорювалися питання безпеки Великобританії та всієї міжнародної спільноти на тлі російського вторгнення в Україну. Також порушувалися теми дефіциту зерна та ядерної безпеки.

Видання зауважує, що Сполучене Королівство не веде активних мирних переговорів, спрямованих на дипломатичне вирішення конфлікту. Це підтвердив високопоставлений британський дипломат, який брав участь у деяких із цих розмов.

У коментарі журналістам він зазначив, що єдине питання, яке ніколи не піднімав Лондон, це мирні переговори Москви та Києва.

"Ми підтримували контакт і вважаємо важливим підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні. Ми не укладаємо мирних угод від імені будь-кого, але важливо підтримувати цей канал зв'язку відкритим", - зазначив британський дипломат.

Представник МЗС Британії також підтвердив, що зустрічі з російськими чиновниками відбувалися, але про них домовлялися лише тоді, коли це вважалося "вкрай необхідним".

При цьому, за його словами, всі припущення про те, що це було зроблено для домовленостей щодо завершення війни, не відповідають дійсності.

"Позицію в будь-яких переговорах мають визначати Україна та український уряд, так само як Україна має визначити своє вільне та демократичне майбутнє", - заявив британський чиновник.

У коментарі журналістам один із колишніх розвідників сказав, що дипломатичні переговори під час війни вкрай потрібні, особливо коли питання стосується ядерної безпеки та постачання продовольства.

"Всі війни закінчуються переговорами, чи не так?" - додав він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден під час виступу на загальних дебатах 78-ї сесії Генасамблеї ООН заявив, що разом із союзниками та партнерами, США продовжать підтримувати Україну та не дозволять Росії роздробити її. Він вважає неприйнятним можливість піти на поступки Росії, які стосуються окупованих територій, задля швидкого завершення війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче думати про тривалу війну, проте саме до неї зараз готується.Голова держави вважає, що зараз "поганий момент" для дипломатії.

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