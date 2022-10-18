Верховная Рада признала суверенитет Ичкерии

Верховная Рада Украины на заседании 18 октября поддержала в целом постановление №8132, которым признала суверенитет Ичкерии. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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"За" документ проголосовали 287 народных депутатов.

В документе осуждается совершение геноцида против чеченского народа и признается суверенитет Чеченской Республики Ичкерия, временно оккупированной территорией России в результате вооруженной агрессии, совершенной с нарушением Устава ООН.

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