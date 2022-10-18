Верховна Рада визнала суверенітет Ічкерії

Верховна Рада України на засіданні 18 жовтня підтримала в цілому постанову № 8132, якою визнала суверенітет Ічкерії. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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"За" документ проголосували 287 народних депутатів.

У документі засуджується вчинення геноциду проти чеченського народу та визнається суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія, тимчасово окупованої територією Росії внаслідок збройної агресії, вчиненої з порушенням Статуту ООН.

З цією постановою Рада звернеться до ООН, ЄС, Ради Європи.

Російська Федерація захопила території Чеченської Республіки за результатом двох воїн. З початком Другої чеченської війни було сформовано проросійську адміністрацію Чеченської республіки. Очолив її муфтій Ахмат Кадиров.

Не зумівши отримати реальну перемогу на полі бої, президент РФ Володимир Путін заключив угоду з Кадировим. У 2003 році Росія оголосила Ічкерію суб'єктом Російської Федерації. Після загибелі 2004 року Ахмата Кадирова новим главою Чеченської Республіки став Алу Алханов. У 2007 році, після відставки Алу Алханова, очільником Чечні став Рамзан Кадиров, син Ахмата Кадирова.

Автори прийнятої постанови нагадують, що росіяни під час війни здійснювали масовані обстріли чеченських міст та сіл, зокрема забороненими боєприпасами. Українські депутати вважають, що схвалення цієї постанови підкреслить підтримку прагнення чеченців до незалежності, а засудження воєнних злочинів — сприятиме історичній справедливості.

При цьому зараз військові з Ічкерії воюють на боці України проти РФ. Зокрема, і через це також у Верховній Раді України зареєстрували проект ухвали про визнання державного суверенітету Чеченської Республіки Ічкерія ще в липні.

Зазначимо, що Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази воєнних злочинів Кадирова, заступника начальника управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці Данііла Мартинова та командира тактичної групи 249-го окремого моторизованого батальйону "Юг" 46-ї окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ національної гвардії РФ Хусейна Межидова.