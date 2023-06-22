Ветераны ВСУ выступили против коррупции в Федерации профсоюзов Украины и требуют полной люстрации руководства ФПУ

В киевской гостинице "Турист" состоялось заседание наблюдательного совета ЧАО "Укрпрофтур", в котором приняли участие военные, являющиеся членами профсоюзов. Участники заседания создали Комитет очищения Федерации профсоюзов Украины, который объявил требование полностью люстрировать руководство ФПУ из-за коррупционных махинаций во время военного положения.

Кроме ветеранов ВСУ, в созданный Комитет очищения ФПУ вошли представители ФПУ в регионах, руководители членских организаций ФПУ, члены Совета и Президиума ФПУ.

Представитель Федерации профсоюзов Украины в Верховной Раде Украины Сергей Каплин обнародовал заявление Комитета, в котором от имени Комитета выражается недоверие к руководству ФПУ, а именно к Председателю ФПУ Григорию Осовому и его заместителям, которые "в первые дни войны, покинули членов профсоюзов и Родину и уехали за границу или прятались в приграничных областях западной Украины, предав украинский народ".

"Руководство профсоюзов самоустранилось от задач связанных с борьбой за права людей труда, но проело и разворовало триллионы гривен, в течение 30 лет проедая и раскладывая 1% от зарплаты каждого человека труда", - говорится в заявлении Комитета.

В ходе заседания были обнародованы факты и документы, подтверждающие, что руководство ФПУ нецелевым образом и с нарушением законодательства использовало 2,5 млн грн международной помощи. Согласно обнародованным документам, в июне и ноябре 2022 года ГП "Турист" получило от ФПУ 2,5 млн грн в виде возвратной финансовой помощи. Эта помощь была получена на основании писем директора предприятия В. Драгана для финансовой поддержки и покрытия долгов за предоставленные коммунальные услуги и налогов в бюджет. Однако эти средства были направлены не на покрытие долгов, а сразу перечислены частным компаниям ООО "Компания Триумф АГРО" и ООО "Еврохоттелсистем".

Кроме того, эта финансовая помощь от ФПУ предоставлялась по единоличному решению руководства ФПУ, тайно и без предварительного рассмотрения этих вопросов на заседании Штаба ФПУ по гуманитарной помощи, без каких-либо решений Наблюдательного Совета и Правления ЧАО "Укрпрофтур", то есть с грубыми нарушениями законодательства Украины и уставных документов ФПУ.

"Таким образом руководство ФПУ просто разворовало средства международной помощи, которые были выделены во время войны. Мы требуем расследования деятельности ФПУ и полной люстрации руководства Федерации, мы требуем съезда, формирования новых руководящих органов и четкой новой реальной программы ФПУ", - отметил Сергей Каплин.

Также он добавил, что руководство ФПУ узурпировало власть в Федерации, игнорирует проведение съездов, других открытых репрезентативных демократических собраний ФПУ. "Руководство ФПУ изолировалось от социальных партнеров и общественности, заблокировало процесс социального диалога во время войны, препятствуя европейской интеграции и защите прав ветеранов", - добавил Каплин.

Со своей стороны, военнослужащий 252 батальона 112 бригады Максим "Шип" Шиповский отметил, что также задачей созданного Комитета - является "поддержка курса Президента Украины на победу, поддержка армии и ветеранов, послевоенная адаптация защитников и защитниц, социальная защита и поддержка всех жертв российской агрессии".

Кроме того, на заседании было обнародовано решение Центрального комитета Профсоюза работников ЖКХ, местной промышленности, бытового обслуживания населения Украины о выражении недоверия Председателю ФПУ Григория Осовому и обращение в Совет ФПУ об отстранении его от занимаемой должности.

"После войны профсоюзы должны прозрачно и эффективно работать для украинцев. Честно. С открытым диалогом с обществом. Без коррупции. Пора перезагружать систему сегодня, чтобы она работала завтра", - подытожил Сергей Каплин.

Справка: Федерация профсоюзов Украины – крупнейшее всеукраинское профсоюзное объединение. Создана в 1990 году из активов Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов в Украине. В состав ФПУ входит 44 отраслевых членских организации и 27 территориальных объединений. Общее количество членов – более 4,8 тысяч человек.