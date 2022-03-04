Войска РФ перебрасывают резервы из Южного и Восточного военных округов

На девятые сутки российского военного вторжения оккупанты пытаются окружить Киев и ослабить сопротивление в заблокированных населенных пунктах. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В ходе выполнения этой задачи группировки ВС РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и перебрасывают дополнительные силы и средства из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию.

На Полесском направлении группировка оккупантов проводит наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова. Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.

На Северском направлении группировка сосредотачивает усилия на направлении Киева. Одновременно враг проводит перегруппировку с целью продолжить наступление в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении оккупанты блокируют Харьков с севера, они захватили Балаклею. Противник не добился успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зенькива.

На Донецком направлении противник оцепил Мариуполь. На Луганском направлении он ведет боевые действия в направлении Старобельска.

На Таврическом направлении оккупанты сосредоточили усилия на направлении Николаев – Вознесенск и продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

Оккупанты были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска.

Войска РФ продолжают подготовку к высадке морского десанта в районах Залива, Черноморска. Прикрытие групп производит отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.

Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье российские бомбардировщики сбросили кассетных бомб РБК-500. На всех направлениях противник несет значительные потери.

Армия России продолжает наносить удары по инфраструктуре и жилым домам. В результате авиаудара в Чернигове 3 марта погибли по меньшей мере 33 человека.

В Ахтырке Сумской области в результате авиаудара РФ 3 марта оказалась разрушенной теплоэлектроцентраль, город остался без света и тепла.