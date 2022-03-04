Війська РФ перекидають резерви з Південного та Східного військових округів

На дев'яту добу російського військового вторгнення окупанти намагаються оточити Київ та послабити опір у заблокованих населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У ході виконання цього завдання угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та перекидають додаткові сили та засоби з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більшість оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.

На Поліському напрямку угруповання окупантів проводить наступальну операцію у смузі Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів. Основні сили противника блоковані та зупинені в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.

На Сіверському напрямку угруповання зосереджує зусилля на напрямі Києва. Одночасно ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів.

На Слобожанському напрямку окупанти блокують Харків із півночі, вони захопили Балаклію. Противник не досяг успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа.

На Донецькому напрямку противник зачепив Маріуполь. На Луганському напрямку він веде бойові дії у напрямку Старобільська.

На Таврійському напрямку окупанти зосередили зусилля на напрямі Миколаїв – Вознесенськ і продовжують наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.

Окупанти були зупинені на Миколаївському напрямку, але мали частковий успіх у напрямку Вознесенська.

Війська РФ продовжують підготовку до висадки морського десанту у районах Затоки, Чорноморська. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки та ракетна катерна ударна група.

Для придушення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі російські бомбардувальники скинули касетні бомби РБК-500. На всіх напрямках супротивник зазнає значних втрат.

Армія Росії продовжує завдавати ударів по інфраструктурі та житловим будинкам. В результаті авіаудару в Чернігові 3 березня загинули щонайменше 33 особи.

В Охтирці Сумської області внаслідок авіаудару РФ 3 березня виявилася зруйнованою теплоелектроцентраль, місто залишилося без світла та тепла.