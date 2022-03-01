Войска РФ пытаются высаживать тактические десанты — Сухопутные войска ВСУ

С утра вторника, 1 марта, оккупанты проводят перегруппировку войск и наносят ракетно-бомбовые удары с воздуха, совершают попытки высадки тактических десантов. Диверсионно-разведывательные группы пытаются нападать на объекты гражданской и военной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

В Черниговской области продолжаются оборонительные бои для недопущения продвижения противника в столицу с северо-восточного направления. Отдельные ДРГ противника при поддержке бронированной техники пытались прорваться в областной центр, но были уничтожены.

На других направлениях части ВС Украины продолжают оборонительные бои на занятых рубежах. На Слобожанщине ВСУ восстановили положение по первому рубежу обороны.

Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, удерживать внешние рубежи обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры и не допускает приближения оккупационных подразделений к пригородам столицы.

ДРГ противника переодеваются в военную форму Вооруженных сил, Нацгвардии и Нацполиции Украины для проникновения в Киев, но их выявляют и уничтожают.

Устойчивая оборона ВСУ стремительно снижает моральный дух противника. Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями.

Напомним, во время авианалета ВВС РФ на Васильков и Бровары, украинские летчики-истребители сбили два российских самолета, еще три самолета сбили зенитные ракетные дивизионы С-300. В результате ракетного удара РФ в Белой Церкви Киевской области вечером 28 февраля было разрушено трехэтажное здание общежития.