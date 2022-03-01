Війська РФ намагаються висаджувати тактичні десанти – Сухопутні війська ЗСУ

З ранку вівторка, 1 березня, окупанти проводять перегрупування військ та завдають ракетно-бомбових ударів з повітря, роблять спроби висадки тактичних десантів. Диверсійно-розвідувальні групи намагаються нападати на об'єкти цивільної та військової інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗС України.

На Чернігівщині продовжуються оборонні бої для недопущення просування противника до столиці з північно-східного напрямку. Окремі ДРГ противника за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до обласного центру, але було знищено.

На інших напрямах частини ЗС України продовжують оборонні бої на зайнятих рубежах. На Слобожанщині ЗСУ відновили положення щодо першого рубежу оборони.

Угруповання сил оборони Києва продовжує захищати місто, утримувати зовнішні межі оборони та критично важливі об'єкти державної інфраструктури та не допускає наближення окупаційних підрозділів до передмість столиці.

ДРГ противника перевдягаються у військову форму Збройних сил, Нацгвардії та Нацполіції України для проникнення до Києва, але їх виявляють та знищують.

Стійка оборона ЗСУ стрімко знижує моральний дух супротивника. Зафіксовано випадки дезертирства та добровільної здачі у полон цілими підрозділами.

Нагадаємо, під час авіанальоту ВПС РФ на Васильків і Бровари, українські льотчики-винищувачі збили два російські літаки, ще три літаки збили зенітні ракетні дивізіони С-300. .