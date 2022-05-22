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Враг держит в повышенной степени боевой готовности войска в Приднестровье, - Генштаб
На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Молдовы, обстановка напряженная. Основные усилия РФ сосредоточены на поддержании вооружения и военной техники в готовности к применению. Проведена проверка местных вооруженных формирований.
Об этом сообщили в Генштабе Украины по состоянию на вечер 22 мая 2022 года.
Также сообщается, что на Запорожском, Кураховском и Авдеевском направлениях фиксируется понижение интенсивности боевых действий.
На Славянском и Донецком направлениях оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону .Подписывайтесь на наш Telegram канал
А в районе Купянска захватчики пытаются восстановить железнодорожную инфраструктуру, чтобы свободно опрокидывать войска и грузы.
Напомним, что 22 мая 2022 года в результате обстрела Харькова и области ранения получили более десяти мирных жителей.