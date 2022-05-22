Ворог тримає у підвищеному ступені бойової готовності війська у Придністров'ї - Генштаб

На Бессарабському напрямку, біля Придністровського регіону Молдови, обстановка напружена. Основні зусилля РФ зосереджені на підтримці озброєння та військової техніки у готовності до застосування. Проведено перевірку місцевих збройних формувань.

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Про це повідомили у Генштабі України станом на вечір 22 травня 2022 року.

Також повідомляється, що на Запорізькому, Курахівському та Авдіївському напрямках фіксується зниження інтенсивності бойових дій.

На Слов'янському та Донецькому напрямках окупанти намагаються прорвати українську оборону.

А в районі Куп'янська загарбники намагаються відновити залізничну інфраструктуру, щоб вільно перекидати війська та вантажі.

Нагадаємо, що 22 травня 2022 року внаслідок обстрілу Харкова та області поранення отримали понад десять мирних жителів.