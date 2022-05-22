Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Війна Війна
Категорія
Політика
Дата публікації

Ворог тримає у підвищеному ступені бойової готовності війська у Придністров'ї - Генштаб

Ворог тримає у підвищеному ступені бойової готовності війська у Придністров'ї - Генштаб
Україна. Фото: Aris Messinis

На Бессарабському напрямку, біля Придністровського регіону Молдови, обстановка напружена. Основні зусилля РФ зосереджені на підтримці озброєння та військової техніки у готовності до застосування. Проведено перевірку місцевих збройних формувань.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомили у Генштабі України станом на вечір 22 травня 2022 року.

Також повідомляється, що на Запорізькому, Курахівському та Авдіївському напрямках фіксується зниження інтенсивності бойових дій.

На Слов'янському та Донецькому напрямках окупанти намагаються прорвати українську оборону.

А в районі Куп'янська загарбники намагаються відновити залізничну інфраструктуру, щоб вільно перекидати війська та вантажі.

Нагадаємо, що 22 травня 2022 року внаслідок обстрілу Харкова та області поранення отримали понад десять мирних жителів.