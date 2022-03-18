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ВСУ сбили 14 воздушных целей, в том числе 7 российских самолетов

вертолет россия
Российский вертолет. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская армия остановила продвижение и частично уничтожила подразделения из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка ВС РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Бомбардировочная и штурмовая авиация Вооруженных сил Украины нанесла мощные удары по колоннам военной техники противника. Зенитные ракетные войска и истребительная авиация поразили 14 воздушных целей врага: 7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты.

Оккупанты уже значительно исчерпали человеческие ресурсы и проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирии.

На занятых территориях оккупанты проводят активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей.

Напомним, 17 марта оккупанты снова обстреляли центр Чернигова, в результате есть погибшие и раненые, в том числе погиб гражданин США.

В этот же день Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 331-го костромского полка ВДВ Сергея Сухарева. Именно он в 2014 году приказал расстрелять колонны украинских военных под Иловайском.

Автор:
Сергей Горелов