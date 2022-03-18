ЗСУ збили 14 повітряних цілей, у тому числі 7 російських літаків

Українська армія зупинила просування та частково знищила підрозділи зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку ЗС РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Бомбардувальна та штурмова авіація Збройних сил України завдала потужних ударів по колонах військової техніки ворога. Зенітні ракетні війська та винищувальна авіація вразили 14 повітряних цілей ворога: 7 літаків, гелікоптер, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети.

Окупанти вже значно вичерпали людські ресурси та проводять приховану мобілізацію, залучають так званих добровольців, терміновиків та курсантів, а також найманців із Сирії.

На зайнятих територіях окупанти проводять активні пошуки та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ОГС та членів їхніх сімей.

Нагадаємо, 17 березня окупанти знову обстріляли центр Чернігова, в результаті є загиблі та поранені, зокрема загинув громадянин США.

Цього ж дня Збройні сили України ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарєва. Саме він у 2014 році наказав розстріляти колони українських військових під Іловайськом.