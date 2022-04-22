Вы потеряете всё, — Зеленский о странах, оставшихся нейтральными после нападения России

После вторжения в Украину РФ непременно нападет на другие страны. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении.

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"Российское вторжение в Украину предусматривалось только как начало. А дальше они хотят захватить и другие страны", — сказал глава государства.

Он отметил, что Украина продолжит защищаться и сумеет противостоять захватническим амбициям Российской Федерации.

Зеленский подчеркнул, что бороться вместе с Украиной обязаны и другие народы.

"Должны помогать нам, поскольку мы, именно мы стали первыми на этом пути. А кто дальше? Если тот, кто может оказаться дальше, хочет остаться сегодня нейтральным, чтобы не потерять что-то, то это наиболее рискованная ставка, потому что вы потеряете всё", - сказал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что деблокада Мариуполя может произойти военным путем, но самим это сделать сложно - нужно больше оружия.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что оккупантов ненавидят на временно захваченной ими территории Украины, поэтому у карателей уже горит земля под ногами.