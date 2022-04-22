Ви втратите все, - Зеленський про країни, що залишилися нейтральними після нападу Росії

Після вторгнення в Україну РФ неодмінно нападе на інші країни. Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

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"Російське вторгнення в Україну передбачалося лише як початок. А далі вони хочуть захопити й інші країни", - сказав глава держави.

Він зазначив, що Україна продовжить захищатися та зможе протистояти загарбницьким амбіціям Російської Федерації.

Зеленський наголосив, що боротися разом із Україною зобов'язані й інші народи.

"Мають допомагати нам, оскільки ми саме ми стали першими на цьому шляху. А хто далі? Якщо той, хто може виявитися далі, хоче залишитися сьогодні нейтральним, щоб не втратити щось, то це найбільш ризикована ставка, тому що ви втратите все", - сказав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що деблокада Маріуполя може статися військовим шляхом, але самим це зробити складно – потрібно більше зброї.

А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що окупантів ненавидять на тимчасово захопленій ними території України, тож у карателів уже горить земля під ногами.