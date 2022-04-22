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Ви втратите все, - Зеленський про країни, що залишилися нейтральними після нападу Росії
Після вторгнення в Україну РФ неодмінно нападе на інші країни. Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.
Він зазначив, що Україна продовжить захищатися та зможе протистояти загарбницьким амбіціям Російської Федерації.
Зеленський наголосив, що боротися разом із Україною зобов'язані й інші народи.
"Мають допомагати нам, оскільки ми саме ми стали першими на цьому шляху. А хто далі? Якщо той, хто може виявитися далі, хоче залишитися сьогодні нейтральним, щоб не втратити щось, то це найбільш ризикована ставка, тому що ви втратите все", - сказав президент.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що деблокада Маріуполя може статися військовим шляхом, але самим це зробити складно – потрібно більше зброї.
А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що окупантів ненавидять на тимчасово захопленій ними території України, тож у карателів уже горить земля під ногами.