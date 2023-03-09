За время войны в Украине США обнаружили проблемы в своем ВПК

Из-за необходимости стабильно поставлять Украине большое количество боеприпасов в Пентагоне решили увеличить их производство, ведь значительная часть оружия была взята из собственных запасов Пентагона, еще часть – производится на заводах США.

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За год войны в военно-промышленном комплексе США обнажился целый ряд проблем, которые не были заметны во время мирной жизни, сообщает The Washington Post.

Исследование, проведенное Центром стратегических и международных исследований (CSIS), показывает, что текущее производство Америкой боеприпасов недостаточно, и может спровоцировать их исчерпание. Даже если ускорить темп производства, понадобится несколько лет, для восстановления количества противотанковых ракет Javelin, ракет "земля-воздух", Stinger и других пользующихся спросом предметов.

Оказывается, что темпы изготовления оружия у страны, имеющей самый большой оборонный бюджет в мире, довольно низкие. Для обновления основных запасов понадобится до 15 лет в мирное время и более восьми лет в военное время. К примеру, украинские военные выпускают в среднем 7700 артиллерийских снарядов в день (и это в режиме экономии), что значительно превышает довоенное производство США, составившее 14 тыс. 155 мм снарядов в месяц.

"Это тревожный звонок. Мы должны иметь промышленную базу, которая может очень быстро реагировать", — сказал в интервью сенатор Джек Рид, председатель Комитета Сената по делам вооруженных сил.

Война в Украине обнажила глубокие проблемы, которые должны преодолеть Соединенные Штаты, чтобы эффективно производить оружие, необходимое не только для помощи их союзникам, но и для самообороны Америки, если возникнет конфликт с Россией, Китаем или другим крупным государством.

За год войны в Украине американская военная помощь достигла ошеломляющих 30 миллиардов долларов, финансируя все от очков ночного видения до танков Abrams. У США есть несколько веских причин, чтобы помочь украинцам в противостоянии российской агрессии.

Также американские военные рассматривают возможность интеграции усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" с советскими истребителями, которые использует Украина.