США хотят установить передовые западные ракеты на украинские истребители, – Politico

Американские военные рассматривают возможность интеграции усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" с советскими истребителями, которые использует Украина. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

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По данным СМИ, в США изучают, можно ли установить ракеты средней дальности AIM-120 на самолеты МиГ. Эти ракеты предназначены для западных истребителей, таких как F-16.

В настоящее время существуют некоторые технические трудности в интеграции систем. Суть в том, что ракета должна быть не только физически установлена ​​на самолете, но и "коммуницировать" с радаром самолета. Чтобы произвести выстрел, сначала радар указывает снаряду цель и направляет ракету, пока она не приблизится достаточно близко, чтобы найти цель самостоятельно.

Главной проблемой является то, что американская и советская системы настолько разные, что ракета и самолет не могут взаимодействовать друг с другом. Однако если эти трудности удастся решить, это будет первый случай, когда США представят возможность украинской авиации использовать ракеты класса "воздух-воздух".

В Министерстве обороны США отказались комментировать эти усилия из-за оперативной безопасности.

"Мы поддерживаем регулярные контакты и будем продолжать тесные консультации с Украиной относительно ее потребностей в сфере безопасности, но из соображений операционной безопасности мы не будем говорить, какие действия можем предпринять или не предпринять в этом направлении", – сказал подполковник Гаррон Герн.

Напомним, что власти Украины считают необходимым получение западных истребителей для противодействия российской агрессии. Однако поставки авиации ВСУ – это дискуссионный вопрос в США и других странах. В частности, из-за опасений, что это может привести к эскалации войны РФ против Украины.

Недавно Politico писало, что американские конгрессмены обратились к президенту США Джо Байдену с призывом отправить F-16 в Украину.

Однако в Белом доме выступили в защиту позиции президента США не предоставлять эти самолеты. Байден позже заявил, что Украине "сейчас не нужны F-16".

5 марта стало известно, что два украинских пилота находятся в США для проведения полетов на авиационных тренажерах, а также для того, чтобы американские военные оценили их способности. CNN писало, что Штаты определяют количество времени, которое необходимо, чтобы научить украинцев управлять F-16.