США хочуть встановити передові західні ракети на українські винищувачі, – Politico

Американські військові розглядають можливість інтеграції удосконалених ракет класу "повітря-повітря" з радянськими винищувачами, які використовує Україна. Про це пише Politico з посиланням на джерела.

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За даними ЗМІ, в США вивчають, чи можна встановити ракети середньої дальності AIM-120 на літаки МіГ. Ці ракети призначені для західних винищувачів, таких як F-16.

Наразі існують деякі технічні труднощі в інтеграції систем. Суть у тому, що ракета повинна не лиш бути фізично встановлена ​​на літаку, але й має "комунікувати" з радаром літака. Щоб зробити постріл, спочатку радар вказує снаряду ціль і направляє ракету, поки вона не наблизиться достатньо близько, щоб знайти ціль самостійно.

Головною проблемою є те, що американська і радянська системи настільки різні, що ракета і літак не можуть взаємодіяти одне з одним. Однак якщо ці труднощі вдасться вирішити, це буде перший випадок, коли США нададуть можливість українській авіації використовувати ракети класу "повітря-повітря".

У Міністерстві оборони США відмовилися коментувати ці зусилля через оперативну безпеку.

"Ми підтримуємо регулярні контакти і продовжуватимемо тісні консультації з Україною щодо її потреб у сфері безпеки, але з міркувань операційної безпеки ми не говоритимемо, які дії можемо вжити або не вжити в цьому напрямку", – сказав підполковник Гаррон Герн.

Нагадаємо, що влада України вважає необхідним отримання західних винищувачів для протидії російській агресії. Однак постачання авіації ЗСУ — це дискусійне питання в США та інших країнах. Зокрема, через побоювання, що це може призвести до ескалації війни РФ проти України.

Нещодавно Politico писало, що американські конгресмени звернулися до президента США Джо Байдена з закликом відправити F-16 в Україну.

Однак у Білому домі виступили на захист позиції президента США не надавати ці літаки. Байден пізніше заявив, що Україні "зараз не потрібні F-16".

5 березня стало відомо, що двоє українських пілотів перебувають в США для проведення польотів на авіаційних тренажерах, а також для того, щоб американські військові оцінили їхні спроможності. CNN писало, що Штати визначають кількість часу, який необхідний, щоб навчити українців керувати F-16.