За час війни в Україні США виявили проблеми у своєму ВПК

Через необхідність стабільно постачати Україні велику кількість боєприпасів, у Пентагоні вирішили збільшити їх виробництво, адже значна частина зброї була взята зі власних запасів Пентагону, а ще частина – виробляється на заводах США.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

За рік війни у військово-промисловому комплексі США оголився цілий ряд проблем, які були не помітні під час мирного життя, повідомляє The Washington Post.

Дослідження, проведене Центром стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), показує, що поточне виробництво Америкою боєприпасів є не достатнім, і може спровокувати їх вичерпання. Навіть якщо прискорити темп виробництва, знадобиться кілька років, для відновлення кількості протитанкових ракет Javelin, ракет «земля-повітря» Stinger та інших предметів, що користуються попитом.

Виявляється, що темпи виготовлення зброї в країни, яка має найбільший оборонний бюджет у світі досить низькі. Для відновлення основних запасів знадобиться до 15 років у мирний час і більше восьми років у воєнний час. До прикладу, українські військові випускають у середньому 7700 артилерійських снарядів на день (і це в режимі економії), що значно перевищує довоєнне виробництво США, яке становило 14 тис. 155-мм снарядів на місяць.

"Це тривожний дзвінок. Ми повинні мати промислову базу, яка може реагувати дуже швидко", — сказав в інтерв’ю сенатор Джек Рід, голова Комітету Сенату у справах збройних сил.

Війна в Україні оголила глибокі проблеми, які Сполучені Штати повинні подолати, щоб ефективно виробляти зброю, необхідну не лише для допомоги їхнім союзникам, але й для самооборони Америки, якщо виникне конфлікт із Росією, Китаєм чи іншою великою державою.

За рік війни в Україні американська військова допомога досягла приголомшливих 30 мільярдів доларів, фінансуючи все від окулярів нічного бачення до танків Abrams. США мають кілька вагомих причин, щоб допомогти українцям у протистоянні російській агресії.

Також американські військові розглядають можливість інтеграції удосконалених ракет класу "повітря-повітря" з радянськими винищувачами, які використовує Україна.