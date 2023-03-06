Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский ввел генерала Александра Павлюка, назначенного ранее первым заместителем министра обороны, в Ставку Верховного главнокомандующего.

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Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

"Ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича – первого замминистра обороны Украины", – говорится в указе.

Напомним, 14 февраля правительство назначило командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка первым заместителем министра обороны Алексея Резникова.

Отметим, Зеленский 28 февраля провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого говорилось, в частности, о состоянии обеспечения сил обороны боеприпасами и техникой.