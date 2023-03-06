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Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача

Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський ввів генерала Олександра Павлюка, призначеного раніше першим заступником міністра оборони, до Ставки Верховного головнокомандувача.

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Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

"Увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача Павлюка Олександра Олексійовича – першого заступника міністра оборони України", – йдеться в указі.

Нагадаємо, 14 лютого уряд призначив командувача угруповання Сил і засобів оборони Києва Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони Олексія Резнікова.

Зазначимо, Зеленський 28 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого йшлося, зокрема, про стан забезпечення Сил оборони боєприпасами й технікою.

Автор:
Світлана Манько