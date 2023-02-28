Зеленський провів засідання Ставки: обговорили забезпечення ЗСУ озброєнням

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого йшлося, зокрема, про стан забезпечення Сил оборони боєприпасами й технікою. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов доповіли про загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій російських окупантів найближчим часом.

Про ситуацію на різних напрямках доповідали командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський, командувач ОСУВ "Північ" Сергій Наєв та командувач ОСУВ "Одеса" Едуард Москальов.

Також члени Ставки говорили про перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном.

Нагадаємо, що під час засідання Ставки 23 лютого було ухвалено рішення щодо протидії актуальним намірам російської армії. Президент України Володимир Зеленський повідомляв також про розгляд питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї.