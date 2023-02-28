Зеленский провел заседание Ставки: обсудили обеспечение ВСУ вооружением

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого говорилось, в частности, о состоянии обеспечения Сил обороны боеприпасами и техникой. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов доложили об общей оперативной обстановке и вероятном характере действий российских оккупантов в ближайшее время.

О ситуации на разных направлениях докладывали командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Таврия" Александр Тарнавский, командующий ОСУВ "Север" Сергей Наев и командующий ОСУВ "Одесса" Эдуард Москалев.

Также члены Ставки говорили о ходе подготовки украинских военнослужащих за границей.

Напомним, что во время заседания Ставки 23 февраля было принято решение о противодействии актуальным намерениям российской армии. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал также о рассмотрении вопроса производства и поставок боеприпасов и оружия.