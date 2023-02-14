Кабмін призначив першого заступника міністра оборони та заступників міністра внутрішніх справ

Кабінет міністрів на засіданні 14 лютого ухвалив низку кадрових рішень, повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Так, першим заступником міністра оборони призначено колишнього командувача Об'єднаних сил (2021-2022) та начальника Київської обласної військової адміністрації (березень-травень 2022 року) Олександра Павлюка.

Відповідно, Івана Руснака з цієї посади звільнено. Зазначимо, що якраз напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє призначати першим заступником міністра оборони під час війни військовослужбовеця у званні генерал-лейтенанта чи віце-адмірала. Павлюк є генерал-лейтенантом.

Також Кабмін звільнив з посади заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олега Гайдука. Нагадаємо, що напередодні засновник і колишній керівник (2014-2020) благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега заявив, що саме він має замінити Гайдука на посаді вже протягом тижня.

При цьому чинний міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окрім Павлюка та Дейнеги його заступником має стати колишній депутат Верховної Ради від "Батьківщини" та посол України в Канаді Андрій Шевченко.

В свою чергу, заступниками міністра внутрішніх справ призначено Богдана Драп’ятого, Катерину Павліченко, Олексія Сергєєва, Василя Тетерю та Леоніда Тимченка.

Новим державним секретарем МВС призначено Інну Ящук, яка з 20 січня була виконуючою обов'язки держсекретаря відомства після загибелі Юрія Лубковича разом з міністром Денисом Монастирським у авіакатастрофі в Броварах 18 січня.

Зазначимо при цьому, що з п'яти звільнених 10 лютого заступників міністра двоє - Драп’ятий та Павліченко - були просто перепризначені заново нинішнім рішенням. Втім, подробиць щодо причин таких рішень наразі офіційно не наводиться.

Крім того, уряд призначив першим заступником голови Державної регуляторної служби Станіслава Музиченка, заступником голови цієї служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - Лесю Яблонську, а заступником голови Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства - Олега Липового.

З посади ж першого заступника голови Держслужби водного транспорту та судноплавства звільнено Юлію Ворону, з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - Олександра Котія, а з посади заступника голови Державного агентства автомобільних доріг - Анатолія Посполітака.

Джерело фото: ua.depositphotos.com