"У вас є тиждень, щоб мене збити": Засновник фонду "Повернись живим" готується стати заступником міністра оборони

Засновник і колишній керівник (2014—2020) благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега заявляє, що йому запропонували посісти посаду заступника міністра оборони, на що він погодився. Як написав він на своїй сторінці у Facebook, призначення має відбутися приблизно за тиждень.

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"Так, це дійсно правда. Я наразі дуже близький до призначення на посаду заступника міністра оборони з питань цифрової трансформації. Насправді, це не далеко перша пропозиція, і за час повномаштабної війни, і в принципі. Я навіть збився з ліку скільки їх було починаючи з 2014 року. Були і пропозиції рівнем повище. І навіть цієї ж посади", - заявив Дейнега.

За словами громадського діяча, він погодився на нинішню пропозицію, оскільки наразі в нього немає стримуючих зобовʼязань, а також тому, що "журналістська робота дозволила побачити війну під новими кутами" і переконатись, що при такій диспропорції ресурсів з супротивником перевагами може бути лише технічна і мотиваційна.

"За мотивацію відповідає Генеральний штаб. А от за технічну може взятися міністерство. І мої дві вищі освіти (ІТ та МВА) тут згодяться... Перші 100 днів роботи не збираюсь давати інтервʼю чи виступати по ТБ. В графі "стаж на державній службі" у мене гордо стоїть 0 днів. Менеджерська і технічна освіта у мене завжди з собою, але держслужба – це вже новий фах. І я не хочу робити заяв, яких потім буду соромитись", - додав він.

Також Дейнега заявив, що раніше працював на "велике оброронне підприємство" де був заступником керівника ІТ-відділу. За його описом, там практично з нуля було розбудовано сучасну ІТ-інфраструктуру і побудовано "чи не найкращу команду в секторі, яка все робила сама і витисла з підприємства різноманітних кумів і друзів".

"Коли я прийшов, мені було ледь за 20. Це була перша робота за спеціальністю... Щоразу коли у мене дзвонив телефон і якась комерційна компанія пропонувала зустрітися в ресторані на каву, я завжди казав: "Я не беру відкати. Ви впевнені що нам варто зустрічатись?"... Всі закупки, які йшли через мене були чесними, а ціни ринковими або нижче. Це дозволило дуже швидко здобути репутацію серед постачальників", - розповів він.

Натомість, за словами Дейнеги, в його команді практикувалися як доплати в конвертах, так і "заробіток на стороні", аби мотивувати працівників не тікати на роботу в комерційні компанії.

"По мірі приросту фаховості команди стали зʼявлятися проекти в Україні і за її межами. Швидко зʼявилась зовнішня частина команди, яка працювала тільки на них, ніколи не ступала на територію заводу, але управлялась мною. Частина людей працювала там і там, що дозволяло компенсувати малу зарплатню та її затримки по основному місцю. Але це не все. Бо ми жили в часи Януковича", - написав він.

При цьому, за словами Дейнеги, його команда бралася за підряди і проекти, розрахунок за який був у більшості готівковим, оскільки "таким був тогочасний суспільний договір".

"Так, прикро. Чесно визнаю свої вчинки. Хоча без цього досвіду ходіння по лезу я б не наважився заснувати "Повернись живим", половина надходжень та закупок якого велася готівкою, тобто була поза законом. А половина закупок була приладами подвійного призначення, за які в 2014-му могли повʼязати. Щоб бути волонтером в 2014-му, треба було побути підприємцем у свої 19, трохи авантюристом і попрацювати на держпідприємстві потім", - описав він.

Як вказав засновник фонду, він "не вкрав ні копійки з мільйонів доларів", які пройшли через нього, не мав і не має російського громадянства, "не голосував на Януковича і не працює на жодну державу, окрім України".

"Припускаю що, можливо, комусь з вас захочеться засудити мене за минуле і вимагати щоб мене не було призначено. Ну що ж. У вас ще є десь з тиждень, щоб лишити мене громадським активістом та журналістом. Публічна демократія у нас цілком працює. А мою кандидатуру ще навіть не голосував Кабмін. Тому збити мене зараз можна доволі просто – у вас є час", - заявив Дейнега.

За його словами, через це він не засмутиться, але якщо все ж обійме цю посаду, то "буде жорстке наведення пріоритетів і чистка від кадрів, для яких ІТ-сектор МОУ міг стати сферою їх інтересів чи можливістю не піти в військомат або служити в армії тільки на папері, не приносячи реальної користі".

На думку Дейнеги, його діяльність "сподобається не всім", причому частина тих, хто може почати з ним "воювати, зараз мають репутацію чесних і пухнастих".

"Я маю певний досвід побудови дієздатних команд і виходу з них, після якого все не сиплеться. Те саме буде і тут. Але трохи швидше. Я планую прийти на посаду за принципом рік плюс рік. По результатам першого року прийняти разом з міністром рішення чи буде другий, підготувати команду, довести справи до незворотніх результатів і піти. Я не планую залишатися на цій посаді більше двох років і дуже старатимусь піти раніше", - запевнив він.

Як заявив також засновник "Повернись живим", нинішня, вже повторна пропозиція, є старшою за корупційний "яєчний" скандал у Міноборони, який лиш "прискорив призначення на пару тижнів".

Зазначимо, що наразі посаду заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації обіймає Олег Гайдук. В свою чергу, зазначений скандал призвів до нещодавнього звільнення іншого заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова, а також начальника закупівельного департаменту Міноборони Богдана Хмельницького, які 2 лютого були заарештовані.