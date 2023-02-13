"У вас есть неделя, чтобы меня сбить": Основатель фонда "Вернись живым" готовится стать замминистра обороны

Основатель и бывший руководитель (2014-2020) благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега заявляет, что ему предложили занять должность заместителя министра обороны, на что он согласился. Как написал он на своей странице в Facebook, назначение должно состояться примерно через неделю.

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"Да, это действительно правда. Я сейчас очень близок к назначению на должность заместителя министра обороны по вопросам цифровой трансформации. На самом деле это далеко не первое предложение = и за время полномасштабной войны, и в принципе. Я даже сбился со счета, сколько их было начиная с 2014 года. Были и предложения уровнем выше. И даже этой же должности", - заявил Дейнега.

По словам общественного деятеля, он согласился на нынешнее предложение, поскольку у него нет сдерживающих обязательств, а также потому, что "журналистская работа позволила увидеть войну под новыми углами" и убедиться, что при такой диспропорции ресурсов с противником преимуществами может быть лишь техническое и мотивационное.

"За мотивацию отвечает Генеральный штаб. А вот за техническую может взяться министерство. И мои два высших образования (IT и МВА) здесь пригодятся... Первые 100 дней работы не собираюсь давать интервью или выступать по ТВ. В графе "стаж на государственной службе" у меня гордо стоит 0 дней. Менеджерское и техническое образование у меня всегда с собой, но госслужба – это уже новая специальность. И я не хочу делать заявлений, которых потом буду стыдится", - добавил он.

Также Дейнега заявил, что ранее работал на "большом оборонном предприятии", где был заместителем руководителя IT-отдела. По его описанию, там практически с нуля была построена современная IT-инфраструктура и построена "едва ли не лучшая команда в секторе, которая все делала сама и вытеснила с предприятия разнообразных кумовьев и друзей".

"Когда я пришел, мне было чуть за 20. Это была первая работа по специальности... Каждый раз, когда у меня звонил телефон и какая-то коммерческая компания предлагала встретиться в ресторане на кофе, я всегда говорил: "Я не беру откаты. Вы уверены, что нам стоит встречаться?"... Все закупки, которые шли через меня, были честными, а цены рыночными или ниже. Это позволило очень быстро завоевать репутацию среди поставщиков", - рассказал он.

В свою очередь, по словам Дейнеги, в его команде практиковались как доплаты в конвертах, так и "заработок на стороне", чтобы мотивировать работников не сбегать на работу в коммерческие компании.

"По мере прироста профессиональности команды стали появляться проекты в Украине и за ее пределами. Быстро появилась внешняя часть команды, работавшая только на них и никогда не ступавшая на территорию завода, но управлявшаяся мной. Часть людей работала там и там, что позволяло компенсировать малую зарплату и ее задержки по основному месту. Но это не все. Потому что мы жили во времена Януковича", - написал он.

При этом, по словам Дейнеги, его команда бралась за подряды и проекты, расчет за который был в большинстве наличным, поскольку "таковым был тогдашний общественный договор".

"Да, обидно. Честно признаю свои поступки. Хотя без этого опыта хождения по лезвию я бы не решился основать "Вернись живым", половина поступлений и закупок которого велась наличными, то есть была вне закона. А половина закупок была приборами двойного назначения, за которые в 2014-м могли повязать. Чтобы быть волонтером в 2014-м, нужно было побыть предпринимателем в свои 19, немного авантюристом и поработать на госпредприятии потом", - описал он.

Как указал основатель фонда, он "не украл ни копейки из миллионов долларов", прошедших через него, не имел и не имеет российского гражданства, "не голосовал на Януковича и не работает ни на одно государство, кроме Украины".

"Допускаю что, возможно, кому-то из вас захочется осудить меня за прошлое и требовать, чтобы меня не назначили. Ну что ж. У вас еще есть около недели, чтобы оставить меня общественным активистом и журналистом. Публичная демократия у нас полностью работает. А за мою кандидатуру еще даже не голосовал Кабмин. Поэтому сбить меня сейчас можно просто – у вас есть время", - заявил Дейнега.

По его словам, из-за этого он не расстроится, но если все же займет эту должность, то "будет жесткое наведение приоритетов и чистка от кадров, для которых IT-сектор МОУ мог стать сферой их интересов или возможностью не пойти в военкомат или служить в армии только на бумаге, не принося реальной пользы".

По мнению Дейнеги, его деятельность "понравится не всем", причем часть тех, кто может начать с ним "воевать, сейчас имеют репутацию честных и пушистых".

"У меня есть определенный опыт построения дееспособных команд и выхода из них, после которого все не сыпется. То же самое будет и здесь. Но немного быстрее. Я планирую прийти на должность по принципу год плюс год. По результатам первого года принять вместе с министром решение будет ли второй, подготовить команду, довести дела до необратимых результатов и уйти. Я не планирую оставаться на этом посту более двух лет и буду стараться уйти раньше", - заверил он.

Как заявил также основатель "Вернись живым", нынешнее, уже повторное предложение, является более ранним, чем коррупционный "яичный" скандал в Минобороны, который лишь "ускорил назначение на пару недель".

Отметим, что в настоящее время должность заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации занимает Олег Гайдук. В свою очередь, указанный скандал привел к недавнему увольнению другого заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, а также начальника закупочного департамента Минобороны Богдана Хмельницкого, которые 2 февраля были арестованы.