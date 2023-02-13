Зеленский разрешил военному занимать должность первого замминистра обороны

Президент Владимир Зеленский 13 февраля подписал указ №76, согласно которому первым заместителем министра обороны во время войны может быть назначен военнослужащий в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала.

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Кроме того, глава государства поручил Кабинету министров внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по "укреплению демократического гражданского контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО".

Напомним, что неделю назад в СМИ распространилась информация о вероятном увольнении министра обороны Алексея Резникова. Сам он косвенно подтвердил такое намерение Зеленского, однако опроверг информацию, что его переведут на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, поскольку не считает себя компетентным ее занимать.

На место Резникова, по данным СМИ, Зеленский якобы хочет назначить руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, который с 3 апреля 2022 года имеет звание генерал-майора.

Впрочем, действующее украинское законодательство, измененное для приближения к стандартам НАТО, предполагает, что министром обороны должно быть гражданское, а не военное лицо. В то же время управлять любым ведомством, что может продолжаться и не один год, может и человек в статусе исполняющего обязанности руководителя: обычно им становится именно его первый заместитель по должности. Первым заместителем министра обороны сейчас является Иван Руснак.

Отметим также, что накануне заместительница председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в пропрезидентской фракции "Слуга народа", которую она представляет, разработали законопроект, предусматривающий внесение изменений в законодательство, которые позволят назначать на должность министра обороны военного во время войны.