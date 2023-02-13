Зеленський дозволив військовому обіймати посаду першого заступника міністра оборони

Президент Володимир Зеленський 13 лютого підписав указ №76, згідно з яким першим заступником міністра оборони під час війни може бути призначений військовослужбовець у званні генерал-лейтенанта чи віце-адмірала.

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Крім того, глава держави доручив Кабінету міністрів внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо "зміцнення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони згідно із стандартами НАТО".

Нагадаємо, що тиждень тому у ЗМІ розповсюдилася інформація про імовірне звільнення міністра оборони Олексія Резнікова. Сам він непрямо підтвердив такі наміри Зеленського, однак спростував інформацію, що його переведуть на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, оскільки не вважає себе компетентним її займати.

Натомість на місце Резнікова, за даними ЗМІ, Зеленський нібито хоче призначити керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, який з 3 квітня 2022 року має звання генерал-майора.

Втім, чинне українське законодаство, змінене для наближення до стандартів НАТО, передбачає, що міністром оборони має бути саме цивільна, а не військова людина. Натомість фактично керувати будь-яким відомством, що може тривати й не один рік, може й людина у статусі виконуючого обов'язки керівника: зазвичай ним стає саме його перший заступник за посадою. Першим заступником міністра оборони наразі є Іван Руснак.

Зазначимо також, що напередодні заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Верховної Ради Мар’яна Безугла заявила, що у пропрезидентській фракції "Слуга народу", яку вона представляє, розробили законопроєкт, який передбачає внесення змін в законодавство, які дозволять призначати на посаду міністра оборони військового під час війни.