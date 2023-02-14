Резніков подав на погодження кандидатури трьох нових заступників: хто може обійняти посади

Міністр оборони Олексій Резніков пропонує призначити своїм першим заступником генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, заступником з питань цифрового розвитку волонтера Віталія Дейнегу та заступником з питань євроінтеграції експосла Андрія Шевченка.

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Про це він повідомив у Facebook.

"Я запросив до команди нових людей. Відповідно до процедури, кандидатів на посади подав на погодження президенту України, після цього має відбутись затвердження урядом… На посаду першого заступника міністра подано кандидатуру Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка", - зазначив він.

Резніков також повідомив, що запросив на посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації волонтера "з бекграундом у сфері ІТ" Віталія Дейнегу. А заступником з питань європейської інтеграції пропонує призначити відомого медійника, експосла у Канаді Андрія Шевченка.

Він наголосив, що Іван Руснак, який наразі обіймає посаду першого заступника міністра оборони, та Олег Гайдук, який є заступником з питань цифрового розвитку, залишаться у команді міністерства оборони. Вони будуть залучені до роботи в якості радників міністра.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 13 лютого підписав указ №76, згідно з яким першим заступником міністра оборони під час війни може бути призначений військовослужбовець у званні генерал-лейтенанта чи віце-адмірала.

Засновник і колишній керівник (2014—2020) благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега 13 лютого заявив, що йому запропонували посісти посаду заступника міністра оборони, на що він погодився.