Резников подал на согласование кандидатуры трех новых заместителей: кто может занять должности

Министр обороны Алексей Резников предлагает назначить своим первым заместителем генерал-лейтенанта Александра Павлюка, заместителем по цифровому развитию волонтера Виталия Дейнегу и заместителем по евроинтеграции экс-посла Андрея Шевченко.

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Об этом он сообщил в Facebook.

"Я пригласил в команду новых людей. Согласно процедуре, кандидатов на должности подал на согласование президенту Украины, после этого должно состояться утверждение правительством… На должность первого заместителя министра подана кандидатура Героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка", - отметил он.

Резников также сообщил, что пригласил на должность замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации волонтера "с бэкграундом в сфере IТ" Виталия Дейнегу. А заместителем по европейской интеграции предлагает назначить известного медийника, экс-посла в Канаде Андрея Шевченко.

Он подчеркнул, что Иван Руснак, который сейчас занимает должность первого заместителя министра обороны, и Олег Гайдук, который является заместителем по вопросам цифрового развития, останутся в команде министерства обороны. Они будут вовлечены в работу в качестве советников министра.

Напомним, президент Владимир Зеленский 13 февраля подписал указ №76, согласно которому первым заместителем министра обороны во время войны может быть назначен военнослужащий в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала.

Основатель и бывший руководитель (2014—2020) благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега 13 февраля заявил, что ему предложили занять должность заместителя министра обороны, на что он согласился.