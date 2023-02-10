Уряд звільнив п'ятьох заступників міністра внутрішніх справ

Кабінет міністрів України 10 лютого звільнив п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ та першого заступника міністра економіки.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, з посад заступників глави МВС звільнили Мері Акопян, Ігоря Бондаренка, Сергія Гончарова, Богдана Драп’ятого та Катерину Павліченко.

Крім того, уряд звільнив Дениса Кудіна з посади першого заступника міністра економіки України.

Також було звільнено Ольгу Рабійчук з посади заступника голови Державного агентства розвитку туризму з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо, Верховна Рада України 7 лютого офіційно призначила Ігоря Клименко міністром внутрішніх справ, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника міністерства.

Попередній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 18 січня загинув внаслідок падіння гелікоптера у Броварах.