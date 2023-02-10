- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Уряд звільнив п'ятьох заступників міністра внутрішніх справ
Кабінет міністрів України 10 лютого звільнив п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ та першого заступника міністра економіки.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, з посад заступників глави МВС звільнили Мері Акопян, Ігоря Бондаренка, Сергія Гончарова, Богдана Драп’ятого та Катерину Павліченко.
Крім того, уряд звільнив Дениса Кудіна з посади першого заступника міністра економіки України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також було звільнено Ольгу Рабійчук з посади заступника голови Державного агентства розвитку туризму з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Нагадаємо, Верховна Рада України 7 лютого офіційно призначила Ігоря Клименко міністром внутрішніх справ, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника міністерства.
Попередній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 18 січня загинув внаслідок падіння гелікоптера у Броварах.