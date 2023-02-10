- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Правительство уволило пятерых заместителей министра внутренних дел
Кабинет министров Украины 10 февраля уволил пятерых заместителей министра внутренних дел и первого заместителя министра экономики.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, с должностей заместителей главы МВД уволили Мэри Акопян, Игоря Бондаренко, Сергея Гончарова, Богдана Драпятого и Екатерину Павличенко.
Кроме того, правительство уволило Дениса Кудина с должности первого замминистра экономики Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также была уволена Ольга Рабийчук с должности заместителя председателя Государственного агентства развития туризма по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Напомним, Верховная Рада Украины 7 февраля официально назначила Игоря Клименко министром внутренних дел, до этого он был временно исполняющим обязанности руководителя министерства.
Предыдущий министр внутренних дел Денис Монастырский 18 января погиб в результате падения вертолета в Броварах.