Кабмин назначил первого замминистра обороны и заместителей министра внутренних дел

Кабинет министров на заседании 14 февраля принял ряд кадровых решений, сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Так, первым заместителем министра обороны назначен бывший командующий Объединенными силами (2021-2022) и начальник Киевской областной военной администрации (март-май 2022 года) Александр Павлюк.

Соответственно, Иван Руснак с этой должности уволен. Отметим, что как раз накануне президент Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий назначать первым заместителем министра обороны во время войны военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала. Павлюк является генерал-лейтенантом.

Также Кабмин уволил с должности замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Олега Гайдука. Напомним, что накануне основатель и бывший руководитель (2014-2020) благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега заявил, что именно он должен заменить Гайдука в должности уже в течение недели.

При этом действующий министр обороны Алексей Резников заявил, что кроме Павлюка и Дейнеги, его заместителем должен стать бывший депутат Верховной Рады от "Батькивщины" и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

В свою очередь, заместителями министра внутренних дел назначены Богдан Драпятый, Екатерина Павличенко, Алексей Сергеев, Василий Тетеря и Леонид Тимченко.

Новым государственным секретарем МВД назначена Инна Ящук, которая с 20 января была исполняющей обязанности госсекретаря ведомства после гибели Юрия Лубковича вместе с министром Денисом Монастырским в авиакатастрофе в Броварах 18 января.

Отметим при этом, что из пяти уволенных 10 февраля заместителей министра двое – Драпятый и Павличенко – были просто переназначены заново нынешним решением. Впрочем, подробности о причинах таких решений официально пока не приводятся.

Кроме того, правительство назначило первым заместителем главы Государственной регуляторной службы Станислава Музыченко, замглавы этой службы по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации - Лесю Яблонскую, а замглавы Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства - Олега Липового.

С должности же первого замглавы Госслужбы водного транспорта и судоходства уволена Юлия Ворона, с должности замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации - Александр Котий, а с должности замглавы Госагентства автомобильных дорог - Анатолий Посполитак.

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