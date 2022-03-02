Зеленский назначил главой Черкасской области Игоря Табурца, Одесской — Максима Марченко

Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей. Черкасскую область вместо Александра Скичко возглавил Игорь Табурец, а Одесскую вместо Сергея Гриневецкого Максим Марченко. Об этом сообщает Офис президента.

Максим Марченко в 2015-2017 годах командовал 24-м отдельным штурмовым батальоном "Айдар". В 2018-2021 годах он был командиром 28-й отдельной механизированной бригады.

Игорь Табурец — кадровый военный, генерал-майор. Он работал в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Напомним, что 24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Под удар войск РФ попали в том числе Одесская и Черкасская области.

Во вторник, 1 марта, российские войска нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области.

На трассе Измаил — Одесса в районе Лощиновки расположены станции радиолокации. Они — часть войск противовоздушной обороны.