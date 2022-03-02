Зеленський призначив головою Черкаської області Ігоря Табурця, Одеською – Максима Марченка

Президент України Володимир Зеленський змінив голів Черкаської та Одеської областей. Черкаську область замість Олександра Скичка очолив Ігор Табурець, а Одеську замість Сергія Гриневецького – Максим Марченко. Про це повідомляє Офіс президента.

Максим Марченко у 2015-2017 роках командував 24 окремим штурмовим батальйоном "Айдар". У 2018-2021 роках він був командиром 28-ї окремої механізованої бригади.

Ігор Табурець – кадровий військовий, генерал-майор. Він працював у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Нагадаємо, що 24 лютого о 5-й годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Під удар військ РФ потрапили, зокрема, Одеська та Черкаська області.

У вівторок, 1 березня, російські війська завдали ракетного удару по військовій частині в селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області.

На трасі Ізмаїл — Одеса в районі Лощинівки розташовані радіолокаційні станції. Вони – частина військ протиповітряної оборони.