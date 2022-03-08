Зеленский назначил мэра Кропивницкого главой Кировоградской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Кировоградской областной администрации Андрея Райковича, занимавшего до этого должность мэра Кропивницкого (бывшего Кировограда).

Об этом говорится в указе главы государства №116 от 7 марта. Предыдущим же указом №115 Зеленский уволил с должности главы Кировоградской ОГА Марию Черную.

Напомним, что Черная была назначена на эту должность 27 мая 2021 года. Таким образом, она не проработала на ней и года. Отметим, что до того, как возглавить Кировоградскую обладминистрацию, она работала в ней на разных должностях с 2011 года, а до этого с 2004 по 2011 год работала на разных должностях в администрации своего родного Компанеевского района этой же области.

Райкович же впервые был избран мэром тогда еще Кировограда в 2015 году: баллотируясь тогда от "Блока Петра Порошенко "Солидарность", он с минимальным отрывом (48,7% против 47,9%) обошел во втором туре самовыдвиженца Артема Стрижакова.

А вот на выборах 2020 года Райкович, баллотировавшийся уже от партии "Пропозиция", смог победить уже в первом туре, получив более 53,4% голосов избирателей. Его основным соперником остался Стрижаков, но он набрал лишь 20% голосов.

До мэрства Райкович был депутатом двух созывов Кировоградского областного совета (в 2006-2010 и 2010-2015 годах), представлял Народную партию. Также известен как многолетний директор и глава набсовета известного украинского производителя колбас и сосисок — кировоградского мясокомбината "Ятрань".

Отметим также, что в нынешних условиях военного положения по решению Зеленского все областные и районные администрации получили статус военных администраций.