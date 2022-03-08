Зеленський призначив мера Кропивницького головою Кіровоградської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив головою Кіровоградської обласної адміністрації Андрія Райковича, який обіймав до цього посаду мера Кропивницького (колишнього Кіровограда).

Про це йдеться в указі глави держави №116 від 7 березня. Попереднім указом №115 Зеленський звільнив з посади голови Кіровоградської ОДА Марію Чорну.

Нагадаємо, що Чорну було призначено на цю посаду 27 травня 2021 року. Таким чином вона не пропрацювала на ній і року. Зазначимо, що до того, як очолити Кіровоградську обладміністрацію, вона працювала у ній на різних посадах з 2011 року, а до цього з 2004 по 2011 рік працювала на різних посадах в адміністрації свого рідного Компаніївського району цієї ж області.

Райковича ж уперше було обрано мером тоді ще Кіровограда у 2015 році: балотуючись тоді від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність", він з мінімальним відривом (48,7% проти 47,9%) обійшов у другому турі самовисуванця Артема Стрижакова.

А ось на виборах 2020 року Райкович, який балотувався вже від партії "Пропозиція", зміг перемогти вже у першому турі, здобувши понад 53,4% голосів виборців. Його основним суперником залишився Стрижаков, але він набрав лише 20% голосів.

До мерства Райкович був депутатом двох скликань Кіровоградської обласної ради (у 2006-2010 та 2010-2015 роках), представляв Народну партію. Також відомий як багаторічний директор та голова наглядової ради відомого українського виробника ковбас та сосисок — кіровоградського м'ясокомбінату "Ятрань".

Зазначимо також, що за нинішніх умов військового стану за рішенням Зеленського всі обласні та районні адміністрації набули статусу військових адміністрацій.