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Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Нацгвардией Украины
Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Национальной гвардией Украины.
Соответствующий указ №73/2022 обнародован 25 февраля на сайте Офиса президента.
"Назначить Лебедя Юрия Анатольевича командующим Национальной гвардией Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, 28 января президент Владимир Зеленский уволил командующего Национальной гвардией генерал-полковника Николая Балана и назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Перед этим командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с поста в связи со стрельбой на заводе в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии.