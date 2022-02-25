Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Нацгвардией Украины

Юрий Лебедь. Фото: сайт Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Национальной гвардией Украины.

Соответствующий указ №73/2022 обнародован 25 февраля на сайте Офиса президента.

"Назначить Лебедя Юрия Анатольевича командующим Национальной гвардией Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 января президент Владимир Зеленский уволил командующего Национальной гвардией генерал-полковника Николая Балана и назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.

Перед этим командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с поста в связи со стрельбой на заводе в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии.

Автор:
Светлана Манько