Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Нацгвардией Украины

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Национальной гвардией Украины.

Соответствующий указ №73/2022 обнародован 25 февраля на сайте Офиса президента.

"Назначить Лебедя Юрия Анатольевича командующим Национальной гвардией Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 января президент Владимир Зеленский уволил командующего Национальной гвардией генерал-полковника Николая Балана и назначил исполняющим обязанности командующего Юрия Лебедя.

Перед этим командующий Национальной гвардией генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с поста в связи со стрельбой на заводе в Днепре, которую устроил солдат Нацгвардии.