Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії України

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Національної гвардії України.

Відповідний указ №73/2022 оприлюднено 25 лютого на сайті Офісу президента.

"Призначити Лебедя Юрія Анатолійовича командувачем Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 січня президент Володимир Зеленський звільнив командувача Національної гвардії генерал-полковника Миколи Балана і призначив виконувачем обов'язків командувача Юрія Лебедя.

Перед цим командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв'язку зі стріляниною на заводі в Дніпрі, яку влаштував солдат Нацгвардії.