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Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії України
Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Національної гвардії України.
Відповідний указ №73/2022 оприлюднено 25 лютого на сайті Офісу президента.
"Призначити Лебедя Юрія Анатолійовича командувачем Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 січня президент Володимир Зеленський звільнив командувача Національної гвардії генерал-полковника Миколи Балана і призначив виконувачем обов'язків командувача Юрія Лебедя.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Перед цим командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв'язку зі стріляниною на заводі в Дніпрі, яку влаштував солдат Нацгвардії.