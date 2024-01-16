Зеленский прибыл в Давос и встретился со Столтенбергом

16 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в швейцарский Давос, где уже провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Начал работу в Давосе со встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсудили многие важные вопросы", - написал он.

Зеленский и Столтенберг обсудили ситуацию на поле боя и другие оборонные нужды Украины.

Согласно сообщению, Зеленский в очередной раз отметил важность дальнейшего усиления украинской системы противовоздушной обороны и продолжения работы над созданием и подписанием соглашений о гарантиях безопасности для Украины от других стран аналогичной той, которая была подписана недавно с Великобританией.

12 января 2024 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией. Срок действия сделки – 10 лет. Она будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Что касается следующего саммита НАТО, который состоится 9-11 июля 2024 года в Вашингтоне, Зеленский заявил Столтенбергу, что Украина ожидает принятия четких решений, которые приблизят ее членство в альянсе.

На саммите в Давосе обсудят украинскую формулу мира

Напомним, 14 января в Давосе началась четвертая встреча советников глав государств для обсуждения украинской Формулы мира с участием делегаций из более чем 80 стран.

За словами руководителя Офиса президента Андрея Ермака, во время консультаций в Давосе обсудили еще пять пунктов Формулы: о выводе российских войск и прекращении боевых действий, восстановлении справедливости, экологической безопасности, предотвращении эскалации и повторении войны, а также вопросе подтверждения окончания войны.

"У нас еще много работы впереди, но мы все на одной волне. И это очень вдохновляет. В течение двух лет этой ужасной войны Украина живет, борется. И, без сомнения, победит", – подчеркнул Андрей Ермак.

В общем коммюнике представителей Швейцарии и Украины определили, что безопасность Украины является неотъемлемой составляющей мировой и региональной безопасности, а война против нашего государства составляет один из ключевых факторов дестабилизации в мире.

Зеленский получит стратегию войны от США

Как пишет издание Вloomberg, Зеленский в Давосе должен встретиться с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, который передаст ему новую стратегию ведения войны от президента Джо Байдена.

В Белом доме хотят, чтобы Украина изменила стратегию борьбы с российскими оккупантами и от наступления перешла к обороне.