Зеленський прибув до Давосу і зустрівся із Столтенбергом

16 грудня президент Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давосу де вже провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

"Розпочав роботу в Давосі із зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили багато важливих питань", - написав він.

Зеленський і Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою та інші оборонні потреби України.

Згідно з повідомленням, Зеленський в черговий раз наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони та продовження роботи над створенням і підписанням угод про гарантії безпеки для України від інших країн аналогічний тій, яку було підписано нещодавно з Великою Британією.

12 січня 2024 року прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією. Термін дії угоди – 10 років. Вона діятиме до вступу України в НАТО.

Що стосується наступного саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня 2024 року у Вашингтоні, то Зеленський заявив Столтенбергу, що Україна очікує ухвалення чітких рішень, які наблизять її членство в альянсі.

На саміті в Давосі обговорять українську формулу миру

Нагадаємо, 14 січня у Давосі розпочалася четверта зустріч радників глав держав для обговорення української Формули миру за участю делегацій з понад 80 країн.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, під час консультацій у Давосі обговорили ще п'ять пунктів Формули: щодо виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічної безпеки, запобігання ескалації та повторенню війни, а також питання підтвердження закінчення війни.

"У нас іще багато роботи попереду, але ми всі на одній хвилі. І це дуже надихає. Упродовж двох років цієї жахливої війни Україна живе, бореться. І, без сумніву, переможе", – наголосив Андрій Єрмак.

Додамо, вчора у спільному комюніке представників Швейцарії та України визначили, що безпека України є невід'ємною складовою світової та регіональної безпеки, а війна проти нашої держави становить один із ключових факторів дестабілізації у світі.

Зеленський отримає стратегію війни від США

Як пише видання Вloomberg, Зеленський в Давосі має зустрітися з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном, який передасть йому нову стратегію ведення війни від президента Джо Байдена.

Зазначається, що у Білому домі хочуть, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами і від наступу перейшла до оборони.