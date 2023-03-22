Зеленский призвал мусульман помочь молитвой в "очищении Украины от безбожного российского зла"

Президент Владимир Зеленский указывает, что сила молитвы мусульман в священный месяц Рамадан должна помочь в освобождении украинских территорий из-под российской оккупации. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"В этот вечер начинается священный для мусульман месяц Рамадан. Значительная часть нашего украинского мусульманского общества, крымскотатарского народа вынуждена встречать Рамадан в оккупации, под угрозой российских репрессий и издевательств в Крыму, под обстрелами в других частях Украины и в боях на передовой", - отметил он.

Глава государства выразил уверенность в том, что Украина вернет безопасность всем гражданам, и надежду, что через год вся территория страны будет деоккупирована.

"Не сомневаюсь: мы вернем свободу, уважение, безопасность всему нашему государству, всем общинам. И пусть сила молитвы в этот священный месяц поможет нам в очищении Украины от российского безбожного зла, от тех, кто не верит на самом деле ни во что и именно поэтому способен на такой террор. Пусть следующий Рамадан начнется в мире и на всей свободной от России украинской земле. Рамадан мубарак!" – резюмировал он.

Напомним также, что еще в сентябре 2022 года Зеленский призвал народы Северного Кавказа к борьбе против мобилизации Россией мужчин на войну с Украиной, записав видео на фоне портрета имама Шамиля.

После этого начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявлял, что его структура имеет влияние на события на российском Северном Кавказе.